Le tennis fran­çais a vécu un joli samedi à Miami.

Adrian Mannarino a sorti le talent améri­cain Ben Shelton tandis que Quentin Halys et Grégoire Barrère ont signé les plus grosses perfor­mances de leur carrière. Le joueur de 29 ans a battu un joueur du top 30 pour la première fois de sa carrière en domi­nant avec brio le très solide et régu­lier 12e mondial Cameron Norrie, en deux sets et un peu plus d’une heure de jeu : 6–3, 6–2.

Un succès reten­tis­sant pour le 65e mondial, qui avait perdu au 1er tour à Indian Wells et à Phoenix. Il affron­tera l’Américain Christopher Eubanks (119e) pour une place en huitièmes de finale du Masters 1000 floridien.

« C’est toujours mieux que de jouer Rafa, Daniil ou des joueurs comme ça, c’est sûr. Après, c’est un très bon joueur, il m’a battu 7–6 au troi­sième aux qualifs de l’US l’année dernière. Il sert très bien, il tente beau­coup et il est diffi­cile à manoeu­vrer donc ça va être un match compliqué. S’il est au troi­sième tour c’est qu’il a bien joué, il progresse, il n’est pas loin de rentrer dans les 100 donc il va falloir que je donne tout pour aller cher­cher encore une victoire ici. »