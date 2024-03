Facile vain­queur de Marton Fucsovics pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Miami, le tenant du titre Daniil Medvedev, qui affron­tera cette nuit (pas avant 1h30) Cameron Norrie, a été inter­rogé sur l’ac­tuelle domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Loin de s’af­foler alors qu’il s’est récem­ment incliné sèche­ment face à l’Espagnol en finale à Indian Wells, le Russe a estimé que ces deux talents vont surtout lui permettre de progresser.

« J’essaie de les rattraper ici et là. Mais pour moi, c’est toujours un bon défi quand il y a des jeunes qui montent, cela vous rend meilleur. Plus je jouerai, plus il y aura de jeunes et plus j’es­saierai d’adapter mon jeu. C’est ce que j’es­saie de faire en ce moment. »