Interrogé sur sa passion pour le ski lors de sa confé­rence de presse après sa victoire compli­quée face à Tallon Griekspoor au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner, qui continue de skier de temps en temps avec ses amis, notam­ment pendant l’in­ter­saison, a reconnu qu’il ne prenait désor­mais plus aucun risque afin d’éviter une chute qui pour­rait être compro­met­tante pour sa carrière.

« Aller au ski me soulage toujours. Notamment parce que je me souviens des images de l’époque où j’étais petit et je faisais du ski avec mes amis. C’est telle­ment agréable de se souvenir de ces moments. En fait, entre nous (Jannik et ses amis), nous nous orga­ni­sons de manière à skier ensemble au moins deux fois par an. Ce sont des moments person­nels qu’il est bon de vivre pour récu­pérer sur le plan mental. Mais il faut être prudent. Vous allez vite sur les pistes et il y a un moment où vous tombez. Si cela devait m’ar­river et que je me cassais quelque chose, ce serait un énorme problème. Heureusement, je suis beau­coup plus calme sur les skis aujourd’hui que lorsque j’étais enfant. Je ne suis plus le gamin que j’étais. »