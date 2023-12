Si vous ne le saviez pas encore, Jannik Sinner a long­temps hésité entre le ski alpin et le tennis, lui qui était consi­déré jusqu’à ses 13 ans comme l’un des plus grands espoirs de son pays (cham­pion d’Italie dans la caté­gorie benjamin, et vice‐champion d’Italie en 2012 de slalom géant).

Du coup, lorsque le 4e joueur mondial ressort les skis comme tous les ans à cette période, c’est un régal pour les yeux même s’il ne semble clai­re­ment pas à son maximum.

« Cela m’a manqué mais il est temps de retourner sur le court », écrit l’Italien qui n’au­rait visi­ble­ment pas dit non à des vacances prolongées.