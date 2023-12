Après la conver­sa­tion extrê­me­ment inté­res­sante entre Patrick Mouratoglou, Benoît Paire et Gaël Monfils en marge de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par l’en­traî­neur trico­lore, l’or­ga­ni­sa­tion a décidé de nous offrir sur sa chaîne Youtube une nouvelle vidéo du même genre avec cette fois Alexander Bublik, Casper Ruud et, encore, Benoît Paire.

Un contenu riche dans lequel les trois joueurs se livrent comme rare­ment dont le Kazakh, pas réputé pour sa langue de bois, qui n’a pas hésité à tacler sèche­ment l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles, 80e joueur mondial, à cause notam­ment de ses célé­bra­tions lors de simples matchs d’en­traî­ne­ment (à partir de 43 minutes et 15 secondes).

« Je m’en­traî­nais sur terre battue avant Rome et nous nous sommes assis avec mon équipe et je leur ai dit que c’était la première fois depuis long­temps que je prenais du plaisir à m’en­traîner comme si j’étais un gamin de 15 ans. J’appréciais le fait de m’en­traîner à glisser pendant deux ou trois heures. Mais le problème c’est quand tu arrives sur le court et que tu as Zapata Miralles de l’autre côté du filet qui te crie au visage… C’est tout ce que je déteste. Mec, détends‐toi, pour quoi on joue ici ? Regarde la fiche d’in­for­ma­tion du tournoi, ce n’est pas impor­tant. En plus tu vas perdre au 2e ou au 3e tour », a déclaré Bublik qui a d’ailleurs provoqué un sacré fou rire avec ses propos.