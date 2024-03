Passé tout proche de l’éli­mi­na­tion face au Chilien Tabilo, ce dimanche au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Grigor Dimitrov, fina­le­ment vain­queur 6–7(5), 7–6(5), 6–2, était de passage sur le plateau de Tennis Channel après la rencontre.

Et à l’écouter, le Bulgare se sent plus que jamais capable de décro­cher encore des grands titres, lui qui compte un Masters 1000 (Cincinnati) et un Masters à son actif.

« Est‐ce que je joue le meilleur tennis de ma carrière ? C’est possible ! Je joue mieux en général. Je crois que je peux être un préten­dant aux grands titres. Il faut se donner les meilleures chances. Qui sait ? De belles choses peuvent arriver », a déclaré Dimitrov qui affron­tera l’Allemand Yannick Hanfmann pour une place en huitièmes de finale.