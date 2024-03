Si Carlos Alcaraz a décroché ce mardi sa neuvième victoire d’af­filée face à Lorenzo Musetti en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, sur la lancée de son sacre à Indian Wells, il n’en reste pas moins un humain comme les autres, avec ses peurs et ses phobies.

Piqué à la tête par une abeille en plein match en Californie, des images qui ont fait le tour de la toile, l’Espagnol, peut‐être encore un peu trau­ma­tisé, a une nouvelle fois été perturbé lors de son entraî­ne­ment en Floride.

Il n’y a désor­mais plus de doute, les abeilles et autres insectes volants sont vrai­ment le plus gros points faible du 2e joueur mondial.