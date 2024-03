Tombeur de Dominik Koepfer en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, 7–6(5), 6–0, Daniil Medvedev a remporté sa 350e victoire en carrière. À cette occa­sion, il s’est souvenu lors de son inter­view sur le court de ses débuts sur le circuit ATP. Et comme souvent avec le Russe, cela vaut le détour !

« Pour être honnête, je dirais qu’a­vant le match, le désir de gagner est le même. Mais il est certain que le senti­ment de victoire et le moment où l’on gagne sont diffé­rents. Je me souviens de mon premier match, je menais 5–1 dans le deuxième, je trem­blais, je me disais : ‘Oh mon Dieu, je vais gagner mon premier match ATP’. Et main­te­nant, lorsque je mène 5–1, j’ai une bonne marge, j’ai juste besoin de finir et on rentre à la maison. Les senti­ments sont diffé­rents, mais l’envie de gagner est la même et c’est ce qui me pousse à continuer. »

The diffe­rence between a 1st and 350th ATP win… 😂👏@DaniilMedwed @MiamiOpen pic.twitter.com/XvMoSOB48L — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2024

Pour une place dans le dernier carré, le numéro 4 mondial affron­tera Nicolas Jarry, tombeur de Casper Ruud (7−6, 6–3).