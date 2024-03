Interrogé par la chaîne italienne Supertennis à l’issue de défaite face à Carlos Alcaraz (6−3, 6–3 en 1h25) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, Lorenzo Musetti a estimé que le score de la rencontre était trom­peur par rapport à la réalité de ce qu’il avait ressenti sur le court.

« Évidemment, ce n’était pas facile, c’était un match très disputé. Carlos a dû trans­pirer car le score est trom­peur. Dans certaines situa­tions, je me suis un peu préci­pité et j’ai fait de mauvais choix, ce qui était aussi dû à son jeu et à son physique. C’était un bon match, même si je pense que je peux faire mieux. »