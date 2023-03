Seulement de retour sur le circuit depuis le mois de novembre 2022 après un an d’ab­sence suite à une grosse bles­sure au genou, Guido Pella (581e), qui a obtenu une belle victoire pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Miami face au Péruvien Juan Pablo Varillas (1−6, 6–3, 6–2), a poussé un gros coup de gueule au cours de la rencontre puis en confé­rence de presse d’après match après avoir été insulté à plusieurs reprises par une personne présente en tribune.

« Partout il y a des gens comme ça, c’est dommage. D’abord parce que nous avons une grande amitié avec Juampi (Varillas), nous nous entraî­nons et voya­geons beau­coup ensemble. Qu’il y ait des gens qui vous insultent de la sorte me semble être une honte », a déclaré l’Argentin avant de formuler une critique encore plus impor­tante à l’égard de l’ar­bitre et des orga­ni­sa­teurs : « Je me suis mis en colère parce que je suis sûr que si j’avais été un joueur impor­tant pour eux, ils l’au­raient sorti dès le premier jeu et avec moi, ils ont pris un set et demi. Ce sont des choses du tennis, mais je suis trop vieux pour les garder pour moi et c’est suffi­sant. Quand je suis contrarié par quelque chose, je le dis parce que sinon nous sommes toujours dans la même situation. »