Alors qu’ils parti­ci­paient à une exhi­bi­tion au Mexique il y a quelques jours, Andrey Rublev et Daniil Medvedev ont fait une rencontre à la fois drôle et inat­tendue. En effet, les deux hommes ont passé la nuit dans le même hôtel que l’un des membres du célèbre groupe de musique, « One Direction ». La suite, c’est Rublev qui la raconte lors d’un entre­tien avec l’ATP.

Daniil Medvedev 🇷🇺 and Andrey Rublev 🇷🇺 audi­tio­ning for the new One Direction line up 🤭



« À l’ex­té­rieur de l’hôtel, il y avait un millier de personnes, des enfants, des filles. Dès qu’il est sorti, vous ne pouvez pas imaginer ce qui s’est passé. Je ne l’ai vu que dans des vidéos sur YouTube. Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. C’était un peu embar­ras­sant, mais ça allait quand même. Dans le cas de Daniil, c’était embar­ras­sant parce que, tout d’abord, le gars n’avait aucune idée de qui nous étions et Daniil n’avait aucune idée de qui il était. Moi, au moins, je savais qui il était, mais Daniil n’en avait aucune idée. Il était entouré de dix gardes du corps, il était au milieu et il disait : ‘Ok, dépê­chons, ou quelque chose comme ça’, même s’ils lui ont dit que nous étions des athlètes, que nous n’étions pas si mauvais que ça, que nous n’étions pas des gens au hasard. C’était juste ‘Hey hey, une photo rapide’. Mais au moins, je savais qui il était. Daniil, lui, ne le savait même pas, alors il ne voulait même pas faire la photo. Mais il l’a quand même fait parce qu’on s’est dit : ‘D’accord, faisons‐le, ça va être sympa’. Daniil ne le connais­sait pas, le gars ne le connais­sait pas non plus, mais il semble que Daniil soit un de ses amis, car c’est lui qui l’a approché (rires). »