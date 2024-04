S’il a remporté dix ATP 250 depuis le début de sa carrière (dont neuf sur terre battue), Casper Ruud a perdu ses sept finales dans les tour­nois de caté­gorie supé­rieure, dont la dernière en date ce dimanche contre Stefanos Tsitsipas à Monte‐Carlo. Le Norvégien de 25 ans garde néan­moins espoir.

« Il y a un an et demi, j’étais assez proche de gagner la finale de l’US Open et de devenir numéro un mondial. Cette année‐là avait été fantas­tique pour moi. L’année 2023 a été un peu déce­vante. Mais cette saison, j’ai l’im­pres­sion d’être un peu plus sur la bonne voie, je joue un peu plus libre­ment, je n’ai plus grand chose à perdre. J’ai accompli plus de choses que je ne pensais possible dans ma carrière, mais en faisant cela, vous voulez aussi pour­suivre et pousser encore plus loin. Évidemment, un tournoi du Grand Chelem ou un tournoi ATP 1000, c’est le prochain grand objectif. J’ai fait quelques petits pas dans la bonne direc­tion au cours des six derniers mois, sur le plan du tennis, physi­que­ment aussi, et j’es­père pouvoir conti­nuer sur cette tendance posi­tive dans laquelle je me trouve », a déclaré le 6e mondial en confé­rence de presse.