Volé par l’arbitrage samedi face à Tsitsipas en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Sinner a fait parler toute sa classe en confé­rence de presse. Son illustre compa­triote, Adriano Panatta, l’a encensé au micro de la Gazzetta dello Sport.

Panatta 🎙



« Sinner pare arri­vare da un’altra epoca, non l’ho mai sentito dire una parola fuori posto. A breve lo faranno santo.



« Sinner semble venir d’une autre époque, je ne l’ai jamais entendu dire un mot déplacé. On va bientôt en faire un saint. En tant que chef, Jannik peut être le prépa­ra­teur mental de son staff, et non l’in­verse. Et physi­que­ment, c’est un homme, en un an, il a beau­coup progressé », a salué le vain­queur de Roland‐Garros 1976.