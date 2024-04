« Mes attentes ne sont pas très élevées ici », avouait récem­ment Novak Djokovic lors de sa confé­rence de presse à Monte‐Carlo. Interrogé par L’Equipe, Fabrice Santoro a commenté cette décla­ra­tion de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Tout ce qui se passe entre fin janvier et fin mai, je ne dis pas que ça n’a pas d’in­térêt, car ça lui permet de se tester, de rester connecté, mais en termes de palmarès, ce sont quatre mois où, s’il ne gagne rien, ce n’est pas grave. Et s’il gagne, on n’en parlera jamais quand il raccrochera. »