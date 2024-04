Lors d’un point de presse, le Serbe a évoqué ses attentes sur ce Rolex Monte Carlo Masters. S’il a clai­re­ment expliqué « ne pas avoir de grosses attentes », il a quand même insisté sur le fait qu’il était chez « lui » et qu’il se sentait bien.

« J’ai toujours aimé jouer ici. J’habite ici depuis un bout de temps, mes deux enfants sont nés ici, c’est fina­le­ment comme ma maison. Je me suis souvent entraîné. Je connais tout le monde à Monaco ! Après le fait de jouer à la maison rajoute peut‐être un peu de pres­sion… La terre battue est la surface la plus exigeante. Cela me demande donc plus de temps pour atteindre mon top. Plus tôt dans ma carrière, j’avais de meilleurs résul­tats Les cinq‐six dernières éditions ici n’ont pas été très réus­sies. Mais cela peut changer ! Je suis enthou­siaste et excité d’être ici »