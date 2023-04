Petit à petit, Dominic Thiem retrouve ses sensa­tions. C’est ce qu’il a expliqué après sa belle victoire face à Gasquet (6−1, 6–4). Cela faisait long­temps qu’il ne s’était pas senti aussi à l’aise sur un court.

« La puis­sance n’était pas là, l’année dernière, même quand j’ai commencé à gagner des matches et à mieux jouer. Même plus tard dans la saison, la puis­sance était absente. Même aussi peut‐être en début d’année, mais main­te­nant, ce qui me réjouit, ce dernier mois, ces dernières semaines, c’est qu’elle revient, surtout à l’entrainement. Je sens que les coups sont là, la puis­sance est là comme avant, mais je l’utilisais mal, pas comme il aurait fallu. De nouveau, j’ai de nouveau plei­ne­ment confiance dans le poignet et l’avant-bras. Des signes ont commencé à se faire sentir à Estoril et aujourd’hui, de temps en temps, j’ai eu l’impression que je faisais mal avec mon coup droit et mon revers. Mes coups sont meilleurs, je le senti­ment que je peux utiliser toute ma puis­sance sur les coups avec mon poignet. Il n’y a plus de retenue. Le but main­te­nant est de tout mettre en place car en tennis, il y a bien plus de choses néces­saires pour faire un bon match que de simple­ment taper fort. C’est l’objectif main­te­nant »