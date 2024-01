Régional de l’étape, amou­reux du club de foot­ball de Montpellier, Arthur Cazaux est déjà traité comme un super­star en Occitanie et il fait bien d’en profiter car l’Open Sud, sauf miracle, vit sa dernière édition. Comme dans ces situa­tions, tous les soutiens peuvent avoir leur impor­tance, Arthur a aussi fait passer son message personnel.

« J’ai envie que ce tournoi continue dans ma ville natale. S’il venait à dispa­raître, je serais très triste. On est une ville spor­tive, on a une super salle…Ce serait dommage de perdre ça », a expliqué Arthur Cazaux, à l’occasion du tirage au sort effectué samedi.

En 2025, avec la fin de l’Open Sud, celui de Lyon, et les inter­ro­ga­tions autours du Moselle Open, la France pour­rait au pire n’avoir plus que l’Open 13 de Marseille, soutenu de façon massive par le Conseil Régional et, bien sûr, le Rolex Paris Masters. Cela ferait maigre pour une nation comme la France, place forte du tennis mondial avec Roland‐Garros.