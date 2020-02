Richard Gasquet a renoué avec succès avec la compétition en dominant Gilles Simon pour ses débuts à l’Open Sud de France de Montpellier (6-4, 6-4). Au deuxième tour, le Biterrois affronte Feliciano Lopez, un adversaire qu’il a battu à six reprises en sept matchs : « Cela fait longtemps qu’on se joue, la première fois était en 2002 ou 2003 (en 2003 à Marseille avec une victoire de Gasquet), donc ça date (sourire). Quand je mène aux confrontations est anecdotique car je veux bien récupérer pour ce match. Je le connais bien, on se connaît bien et je sais comment il joue. On verra demain (lire ce jeudi). »

De votre envoyé spécial à Montpellier

