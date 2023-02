Arthur Fils vit un début d’année 2023 très inté­res­sant. Après avoir remporté mi‐janvier son premier titre en Challenger, il a vécu sa première victoire sur le circuit prin­cipal lundi en battant Richard Gasquet au 1er tour à Montpellier (7–5, 7–5). Ce dernier a donné son avis sur le 163e joueur mondial, de 18 ans son cadet, dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Je n’étais pas assez puis­sant pour l’empêcher de diriger le jeu. Il frap­pait plus fort que moi et je ne sentais pas bien la balle, qui était très lourde. Il joue bien, rien à dire. Il frappe fort, il est rapide. Il a un très bon avenir, j’en suis certain. Jusqu’où il ira, je ne saurai pas dire. Mais il ira haut. Il a la bonne menta­lité et c’est certai­ne­ment ça le plus impor­tant », a constaté Ritchie, qui n’en veut appa­rem­ment pas à son adver­saire d’avoir chambré le public en fin de match.

La dernière fois que Gasquet a dit qu’un jeune irait haut, c’était pour Carlos Alcaraz. Espérons que ses prédic­tions se réalisent aussi pour Arthur Fils.