Ruud : « Nadal a gagné Wimbledon, l’US Open, l’Open d’Australie : les médias se focalisent trop sur le fait de savoir si vous êtes un joueur de terre battue ou de dur »

Avec un titre à San Diego en 2021, une finale à Miami en mars dernier (défaite en finale contre Carlos Alcaraz) et désor­mais une demie au Canada, Casper Ruud confirme au fil des mois sa progres­sion sur dur. Lorsqu’un jour­na­liste lui a demandé s’il pensait pouvoir devenir l’un des meilleurs joueurs au monde sur cette surface, le 7e mondial a pris l’exemple de Rafael Nadal tout en glis­sant un tacle à la presse.

« Rafa a gagné Wimbledon, l’US Open, l’Australian Open. Nous savons tous qu’il est le plus grand joueur de terre battue qui soit. Je pense que les médias vous rangent dans des caté­go­ries. Ils se concentrent trop sur le fait de savoir si vous êtes un joueur de terre battue ou de dur. Je ne me suis jamais consi­déré comme un spécia­liste de la terre battue. Même si je préfère jouer sur cette surface, oui, j’aime aussi jouer sur dur. Je sens que je peux obtenir de bons résul­tats. J’ai prouvé cette année avec Miami et ce tournoi que je suis capable de gagner quelques matchs contre de bons joueurs sur dur égale­ment », a lâché le 7e mondial après sa défaite contre Hubert Hurkacz.