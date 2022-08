Frustrée, Pegula se lâche et critique Halep en plein match

Affronter une Simona Halep dans une bonne forme physique est un défi parti­cu­lier. Jessica Pegula l’a appris à ses dépens en demi‐finale à Toronto où elle défiait pour la toute première fois l’ex‐numéro 1 mondiale, toujours aussi diffi­cile à déborder.

Alors qu’elle avait maîtrisé la première manche, l’Américaine a fini par craquer. En s’adres­sant à son box, elle n’a d’ailleurs pas pu s’empêcher de criti­quer le style de jeu de son adversaire.

Elle a crié : « She is pushing, she is such a pusher », que l’on peut traduire par : « Elle pousse la balle, enne ne fait que pousser la balle ».

Halep s’est fina­le­ment imposé 2–6, 6–3, 6–4, en 2h14 de jeu.

La protégée de Patrick Mouratoglou affron­tera la Brésilienne Beatriz Haddad Maia en finale.