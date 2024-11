Après avoir plongé au delà de la 400e place mondiale, Benjamin Bonzi revient en force en enchai­nant des succès et des titres.

Sur le Moselle Open ce mercredi, il a sorti Casper Ruud en 8e de finale et affron­tera ce jeudi en quarts son compa­triote Quentin Halys.

108e à la Race, il doit aller le plus loin possible pour espérer accro­cher le grand tableau en Australie car il ne veut pas choisir l’op­tion d’aller cher­cher encore des points sur le circuit Challenger comme il l’a expliqué en début de semaine à nos confrères de La Semaine.

« Là, je n’ai vrai­ment pas envie de faire la course pour ça et de perdre de l’énergie. Je ne veux pas me rajouter une à deux semaines pour gratter, 20, 30 ou 40 points. Si je termine 110, 115 ou 120, ce sera déjà très bien. L’important est de bien préparer la prochaine saison. Si je gagne le Moselle Open, je règle la ques­tion. Je donne tout ce que j’ai à donner sur ce tournoi et on fera les comptes après. De toute façon, je n’ai quasi­ment aucun point à défendre début 2024. Dans ma tête, je préfère être dans le tableau à Roland‐Garros qu’à Melbourne. »