Ce jeudi midi avait lieu le tirage au sort du Masters de Turin prévu du 10 au 17 novembre.

Et alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz auraient pu tomber dans le même groupe suite à la récente montée au clas­se­ment d’Alexander Zverev à la deuxième place mondiale, ce ne sera fina­le­ment pas le cas avec deux groupes plutôt équi­li­brés et homogènes.

L’actuel numéro 1 mondial retrou­vera donc l’une de ses meilleures victimes avec Daniil Medvedev, aux côtés de Taylor Fritz et Alex De Minaur.

De son côté, Carlos Alcaraz fera face à Alexander Zverev, Casper Ruud et Andrey Rublev.

Faites vos jeux, rien ne va plus !