Vainqueur d’une parodie de 1er tour, Stan se sent bien en Moselle.

Ce qui n’a pas toujours été le cas.

Tout le monde se souvient à Metz quand le Suisse avait posé un lapin en 2014 avant de revenir en 2015 pour honorer sa garantie et d’aban­donner au 1er tour « blessé » à la cheville. L’affaire avait fait du bruit à l’époque, depuis tout est rentré dans l’ordre.

Ce temps est donc main­te­nant révolu et Stan a un objectif très clair pour sa fin de carrière comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Si j’ar­ri­vais à gagner un titre, ce serait fabu­leux pour moi. C’est aussi pour cela que je m’en­traine dur et je me pousse à fond à l’en­trai­ne­ment. Les titres, à part certains qui en ont beau­coup, cela reste toujours un moment impor­tant. Et c’est vrai que cela reste un vrai objectif de ma fin de carrière »