Les organisateurs de l’ATP 250 de Munich ne perdent pas espoir de décaler leur édition 2020 à plus tard dans l’année si la saison reprend. Le tournoi allemand a publié une annonce suite à la décision du gouvernement d’annuler tous les grands événements du pays jusqu’au 31 août : « Avec la récente décision du gouvernement fédéral d’annuler les grands événements jusqu’au 31 août 2020, nous allons intensifier nos échanges avec l’ATP dans le but d’obtenir le plus rapidement possible des éclaircissements sur la possibilité d’organiser notre tournoi cette année ou pas. » L’ATP souhaiterait mettre en place une mini saison sur terre battue avant la tenue de Roland-Garros. A suivre donc…