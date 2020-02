Dans un papier du site officiel de l’Open 13 Provence, Daniil Medvedev livre ses impressions sur sa préparation au tournoi où il est tête de série 1 et très attendu dans la cité phocéenne. Il reste que le Russe ne veut pas céder à la pression : « Je ne pense pas vraiment à ça. Je ne me mets absolument pas de pression avec ce statut. Tout ce que je veux, c’est bien jouer. C’est ça le plus important. » Le plus important d’autant qu’il ne réalise pas un début de saison flamboyant. Ce jeudi, il affrontera donc l’espoir italien Jannik Sinner et le Moscovite d’origine s’en méfie : « Sinner joue bien mais je me dis que quand tu es jeune, il est parfois plus difficile de rester constant sur tout un match. Malgré tout, ça reste un tirage pas facile. » On en saura plus demain soir normalement sur le coup de 19 heures.