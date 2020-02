Face à son compatriote Grégoire Barrère, Benoit Paire renoue avec la victoire. Il a dominé en deux manches le pensionnaire de l’académie All In : 6-4, 7-6 (1). Ce succès vient à point nommé pour l’Avignonnais qui restait sur deux défaites pas très reluisantes. Au prochain tour, il affrontera le vainqueur du duel entre Bublik et Fucsovics.