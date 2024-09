Affecté par ce qu’il se passe autour de Jannik Sinner qu’il apprécie, la joueur espa­gnol lui a passé clai­re­ment un message de soutien.

« Je sais que c’est diffi­cile pour lui. Je sais que tout le monde en parle, les médias en parlent. Probablement, comme il l’a dit avant New York, les gens ont commencé à le regarder diffé­rem­ment. Je ne sais pas comment c’est possible. Mais je comprends certai­ne­ment sa posi­tion. Je le comprends. Mais de toute façon, le jeu et le niveau auquel il joue avec tout ce qu’il a traversé en ce moment, c’est fou. Il est capable de mettre tout cela de côté quand il entre sur le court, en jouant un bon tennis, c’est incroyable. Tout ce que je peux dire, c’est que j’es­père qu’avec ses gens autour, ses proches et lui, il ne se sentira pas mal ces prochains mois »