Dans des propos accordés à Tennis365, le vain­queur de Wimbledon 1987, Pat Cash, s’est exprimé sur le poten­tiel d’Emma Raducanu, lauréate surprise de l’US Open 2021 et aujourd’hui 57e mondiale, après avoir vécu des saisons difficiles.

« C’était inté­res­sant de la voir jouer. Elle a certai­ne­ment le talent pour concourir au plus haut niveau. J’ai revu à télé­vi­sion des images de sa victoire à l’US Open et c’était phéno­ménal de se rappeler à quel point elle était forte. Elle a ensuite eu des problèmes avec son coup droit de temps en temps et peut‐être que le stress a contribué à ces bles­sures. Chez les hommes comme chez les femmes, il y a un ou deux joueurs au sommet qui se sont démar­qués, mais il y a un fossé en dessous et des joueurs peuvent arriver jusqu’aux derniers stades des tour­nois. Nous avons par exemple vu Navarro (8e mondiale) s’im­poser cette année et Raducanu est sans aucun doute une meilleure joueuse qu’elle. Navarro est coriace, rusée et compé­ti­tive, mais Raducanu a plus de qualités dans son jeu. Il ne reste plus qu’à espérer que Raducanu reste en forme et qu’elle puisse disputer des matches, car elle a certai­ne­ment le talent néces­saire pour réussir. »