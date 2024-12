Revenant sur son début de saison très agité d’un point de vue média­tique suite à son huitième de finale à l’Open d’Australie, Arthur Cazaux a reconnu que l’emballement était peut‐être un peu exagéré.

« J’ai pu constater la place que pouvaient prendre les médias. Ça va beau­coup me servir pour l’avenir en cas de nouveaux gros résul­tats, parce que je pense que ça m’a quand même coûté de l’énergie. C’était peut‐être un peu “too much” après l’Australie. Je trou­vais que les médias s’en­flam­maient quand même un peu sur mon cas. Sinner, Alcaraz sont a des années‐lumière devant moi et ont 20 fois plus de belles victoires que moi », a déclaré le Français chez nos confrères de We Are Tennis.