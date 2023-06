Heureux voire surpris par la conquête de son premier titre sur gazon à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Halle, Carlos Alcaraz, lors de sa confé­rence de presse d’après finale, a reconnu que ce trophée effa­çait en partie la décep­tion de sa défaite en demi‐finales de Roland‐Garros face à Novak Djokovic.

« Des moments comme celui‐ci, où l’on soulève un nouveau trophée, vous aident beau­coup pour les tour­nois à venir. Terminer Roland Garros comme je l’ai fait était un peu déce­vant, mais le fait de venir ici sans grande confiance et de me voir jouer à un haut niveau est très spécial pour moi. Wimbledon est le plus beau tournoi du circuit, un tournoi que je veux vrai­ment gagner un jour. Je suis très confiant pour réaliser ce rêve cette année. »