En larmes après sa défaite contre Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy ce dimanche puis consolé par son bour­reau, avec qui il s’en­tend très bien, Grigor Dimitrov était encore un peu ému lors de la cérémonie.

« Merci. Je pense que je suis à court de mots pour Novak, alors je vais commencer par le public. Je voulais juste dire que je suis recon­nais­sant pour cette semaine incroyable. Ces trois derniers mois ont été des montagnes russes pour moi. Arriver en finale signifie bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Cela n’au­rait pas été possible sans vous. Honnêtement, je suis très recon­nais­sant. Novak, féli­ci­ta­tions. Je ne sais pas quoi dire. Je suis à court de mots. Honnêtement, féli­ci­ta­tions pour cette nouvelle semaine extra­or­di­naire pour toi et ton équipe. Mon équipe, mes gars, nous nous sommes éclatés. Merci à tout le monde dans la box. Ce fut un voyage extra­or­di­naire cette année. On termine une nouvelle année sur une note aussi posi­tive. J’en suis très heureux. »

