Après avoir déclaré que Novak Djokovic était le plus grand joueur de l’his­toire, Lucas Pouille, consul­tant pour Eurosport durant cette semaine du Rolex Paris Masters, a déclaré que la gestion autour du cas Jannik Sinner qui a tant fait parler était une déception.

« Ce n’est pas un coup de gueule, je ne suis personne pour gueuler déjà, je ne fais que constater et voir ce qui s’est passé. C’est une petite décep­tion parce que c’est un joueur que j’adore regarder jouer, c’est Jannik Sinner, et de ne pas lui permettre de conti­nuer le tournoi alors qu’il fait une saison incroyable, qu’il fait partie des tous meilleurs joueurs du monde et qu’il est un préten­dant au titre, qu’il soit obligé de se retirer à cause de la fatigue, c’est dommage parce qu’il a terminé son match à 2h30 donc il ne s’est pas couché avant 5h30, 6h. »