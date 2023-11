En proie à des maux d’es­tomac lors de cette édition du Rolex Paris Masters qu’il a quand même fini par remporter, Novak Djokovic, lors de son passage en confé­rence de presse d’après finale ce dimanche, a dû répondre à une ques­tion très inha­bi­tuelle de la part d’un jour­na­liste concer­nant la manière dont il avait réussi à passer outre ce virus. Extraits.

Question : « Félicitations Novak. Croyez‐moi, c’est très sérieux. Ma femme m’a envoyé un texto pour me demander si vous pour­riez me donner un indice sur la façon dont vous vous êtes rétabli ou sur le type de médi­ca­ment que vous avez pris, parce que beau­coup de gens ont des maux d’es­tomac. Elle en souffre malheu­reu­se­ment beau­coup. Elle m’a dit que vous pour­riez peut‐être l’aider. Voici ma question. »

« Je ne suis pas médecin et je ne peux donc pas donner de conseils médi­caux (sourire). Je suppose que tout le monde est diffé­rent, mais vous savez, pour moi, l’hy­dra­ta­tion est la clé, vrai­ment. Je ne peux pas parler au nom de votre femme ou de qui que ce soit d’autre, quel type de remède aide ou n’aide pas. Vous savez, je ne pouvais pas vrai­ment manger ces jours‐ci, alors je ne mangeais qu’une fois par jour, et dès fois, je ne mangeais rien. Je me conten­tais de liquides, parce que tout ce que je mettais dans ma bouche s’en allait très vite (sourire). Mais je pense que pour un athlète profes­sionnel, une fois que vous êtes sur le court, c’est très clair. Soit vous vous laissez dominer par les circons­tances et les senti­ments que vous éprouvez à ce moment‐là, soit vous essayez de les maîtriser d’une certaine manière. Il n’y a pas d’entre‐deux (…). Mais j’ai connu les maux d’es­tomac comme n’im­porte qui d’autre. Peut‐être que pour moi, cela a duré moins long­temps que pour votre femme, je n’en suis pas sûr, mais cela a été trois ou quatre jours de lutte acharnée. Aujourd’hui (dimanche), c’est le premier jour où je sens que c’est derrière moi. »