De plus en plus sur de son fait, Novak Djokovic sans régler des comptes passe à chaque confé­rence de presse après un grand titre quelques messages.

Hier, il réaf­firmé son ambi­tion en préci­sant qu’il avait toujours été clair et honnête concer­nant ses objec­tifs. Selon lui, ce n’est pas visi­ble­ment le cas de tout le monde et on a vite fait le raccourci malhré tout qu’il s’adresse à des cham­pions qu’il a côtoyé ou qu’il côtoie et pour­quoi pas après tout un certain Rafael Nadal.

« Je vise tous les records que je peux réaliser. Je n’ai jamais eu de problème à dire ça. C’est pour ça que les gens ne m’aiment pas. Je ne prétends pas, comme certains le font, dire que je veux réaliser quelque chose et me comporter diffé­rem­ment par la suite »