Les conférences de presse de Corentin Moutet sont souvent intéressantes. Le Parisien qui a plusieurs flèches à son arc va souvent au delà des réponses classiques que l’on entend constamment : « Cela fait bizarre de toujours devoir expliquer ce qui se passe dans sa tête à autant de personnes. Cela fait un peu bizarre de devoir toujours exprimer et montrer un peu tout ce que l’on pense et de devoir tout dire alors que sur un terrain, on a le droit de rien dire. Quand je sors du terrain, je dois tout expliquer à tout le monde, expliquer le pourquoi et le comment. Cela fait bizarre de devoir se justifier ou expliquer ce qui s’est passé dans un match. C’est ma sensation. Je disais, c’est sympa parfois de se retrouver avec les gens proches pour ne pas parler forcément de tennis, d’avoir un avis plus personnel que médiatique »