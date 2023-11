« Face à Rune, c’est comme si je jouais contre moi‐même », a déclaré Novak Djokovic après avoir pris sa revanche contre Holger RuneDjokovic mène main­te­nant 7–0 dans ses face‐à‐face avec Fritz., qui l’avait battu en finale de l’édi­tion 2022 du Masters 1000 de Paris‐Bercy. Une décla­ra­tion qui a dû faire énor­mé­ment plaisir au jeune danois, bien décidé à progresser encore pour battre à nouveau l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Heureux de retrouver l’es­prit combatif. Je remercie le Rolex Paris Masters. J’adore ce tournoi avec sa foule animée et son atmo­sphère élec­trique. Novak, tu me fais toujours comprendre ce que je dois améliorer et c’est ce que je vais faire. Merci pour cette belle bataille ce soir », a écrit Rune sur Twitter.

