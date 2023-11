Après avoir remporté un match décisif contre Elena Rybakina (6−2, 3–6, 6–3), lui permet­tant de se quali­fier en demi‐finales du Masters, Aryna Sabalenka a fait passer un message au public de Cancun.

« Les gars, oh mon Dieu, vous êtes les meilleurs. J’aimerais que les condi­tions soient meilleures, mais j’ai­me­rais pouvoir vous emmener tous avec moi à chaque tournoi que je joue. J’avais vrai­ment besoin de ce soutien à l’US Open. Si vous aviez été là, j’au­rais sans doute gagner ce Grand Chelem (elle s’est inclinée en finale contre Coco Gauff, ndlr) », a déclaré la numéro 1 mondiale, conquise.

Aryna Sabalenka to the crowd after beating Elena Rybakina to reach WTA Finals semi­fi­nals :



“Guys, oh my god.. you’re the best. I wish the condi­tions were better, but I wish I could bring all of you with me to each tour­na­ment I’m playing. I really needed this support at US Open.… pic.twitter.com/qhbFDOYMF1