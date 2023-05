Tombé à la 130e place mondiale, Fabio Fognini savoure à 35 ans son petit parcours à Rome, où il va défier Holger Rune au 3e tour après avoir battu Andy Murray et Miomir Kecmanovic. En confé­rence de presse, il a expliqué vouloir terminer sa carrière en beauté.

« Sans me comparer à Murray car il faisait partie du Big 4 avec Federer, Nadal et Djokovic, je veux encore me donner une chance comme lui l’a fait. J’ai la volonté de me donner cette chance parce que je ne pense pas mériter de finir comme ça. Je pense qu’au fil des ans, j’ai un peu ouvert les portes à ce nouvel envi­ron­ne­ment du tennis italien. Sinner peut aspirer à plus qu’une place dans le top 10, Berrettini l’a été, Musetti je pense qu’il y arri­vera aussi. D’une certaine manière, j’ai ouvert les portes et je suis heureux, mais comme dans toutes les choses, il y a un début et une fin. Je ne pense pas faire partie de cette nouvelle géné­ra­tion parce que je me consi­dère comme vieux, mais c’est bien de partager et de voir qu’il y a des jeunes qui vont réussir dans notre sport. »