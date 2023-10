De passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale du Masters 1000 de Shanghaï face à Hubert Hurkacz ce dimanche, Andrey Rublev, inter­rogé sur le niveau de jeu impres­sion­nant de son adver­saire, a déclaré n’avoir pas du tout été surpris.

« Je ne suis pas du tout impres­sionné par son niveau, tout simple­ment parce que je sais que c’est un très grand joueur et qu’il est très diffi­cile de le battre, et je le savais depuis le début. Nous avons déjà joué quatre fois l’un contre l’autre et avec lui, on peut faci­le­ment perdre rien qu’à cause de sa façon de servir. Comme nous avons pu le voir aujourd’hui, il a servi de manière irréelle. La façon dont il frappe parfois du fond de court, à pleine puis­sance, c’est telle­ment diffi­cile de faire quelque chose. Comme je l’ai dit, il se déplace très bien, il n’est donc pas facile de gagner contre lui. Je n’ai donc pas été surpris car je savais que c’était son niveau. »