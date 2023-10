De passage ce dimanche dans l’émis­sion Stephen Time sur RMC Sport, Caroline Garcia, inter­rogée sur la nour­ri­ture asia­tique alors qu’elle vient de disputer les tour­nois de Tokyo, Pékin et Zhenzhou, a fait une curieuse confi­dence à ce sujet.

En effet, d’après ses dires, il serait possible d’être testé positif à un contrôle anti­do­page après avoir ingur­gité certaines viandes pouvant contenir des hormones de croissance.

🗣 Caroline Garcia raconte pour @StephBrun41 l’im­pos­si­bi­lité de manger de la nour­ri­ture asia­tique, bourrée d’hor­mones, qui pour­rait la donner posi­tive aux tests anti­do­page. #RMClive pic.twitter.com/xYeYB5uhgh — Stephen Time (@StephenTimeRMC) October 14, 2023

« En Asie et en Amérique du Sud, par rapport à ce qu’ils peuvent mettre dans la viande notam­ment le bœuf, le porc et l’agneau, ils te recom­mandent de ne pas en manger parce qu’ils mettent des hormones de crois­sance. Si tu en manges, tu peux sortir positif à des contrôles anti‐dopage. À part à l’hôtel et au club, où ils ont une certi­fi­ca­tion, ils te recom­mandent de ne pas en manger. Tu ne t’aventures pas trop. Tu peux manger du poulet mais tout ce qui est viande rouge, c’est forte­ment décon­seillé. En plus de ça, les cuisines sont diffé­rentes et des fois, l’organisme ne digère pas très bien. Si tu commences à t’aventurer et que pour une raison ou une autre, tu as une intoxi­ca­tion alimen­taire ou que tu fais une nuit blanche, tu n’es pas perfor­mant pour jouer au tennis. Généralement, ça reste assez simple. »