Hubert Hurkacz était telle­ment ému d’avoir décroché son deuxième Masters 1000 en carrière, ce dimanche face à Andrey Rublev à Shanghaï, qu’il a carré­ment oublié Roger Federer, présent dans les tribunes à cette occa­sion.

Interrogé à ce sujet lors de sa confé­rence de presse d’après match, le Polonais, conscient d’avoir commis une petite boulette, a donc tenu à s’excuser.

« Il y a telle­ment de cham­pions qui ont gagné ce tournoi dans le passé et telle­ment de joueurs extra­or­di­naires, et dans mon discours, j’es­sayais de remer­cier tout le monde. J’ai oublié de mentionner Roger, et de le remer­cier d’être venu, donc, oui, désolé pour ça. J’espère qu’il ne le prendra pas person­nel­le­ment (sourire), mais c’était vrai­ment, vous savez, un plaisir de jouer devant lui. J’espère qu’il s’est amusé un peu et, oui, je suis telle­ment excité. »