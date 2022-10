Testé positif au Covid à Séoul la semaine dernière, Taylor Fritz n’a pu quitter sa chambre en Corée du Sud où il était isolé que mercredi ! Et à peine quatre jours plus tard, il vient de remporter son 4e titre en carrière en battant Frances Tiafoe, dans un scénario qui plus est éton­nant.

« Ça fait du bien de se ressaisir et de faire quelque chose de grand comme ça. C’est fou, je ne pense pas que je me rende compte à quel point les quatre ou cinq derniers jours ont été rapides. C’est telle­ment fou, et je n’au­rais pas pu mieux l’écrire. C’est exac­te­ment ce dont j’avais besoin pour la course (à Turin, pour le Masters, ndlr), pour mon clas­se­ment, pour me mettre en bonne posi­tion pour la fin de l’année, donc c’est incroyable », s’est réjoui l’Américain qui inté­grera le top 10 ce lundi.