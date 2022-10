Si Felix Auger‐Aliassime avait perdu ses huit premières finale sur le circuit, il a mis fin à ce « complexe » en 2022 en rempor­tant deux tour­nois : à Rotterdam en février et à Florence ce dimanche, grâce à une victoire sur l’Américain J.J. Wolf (56e mondial). Le Canadien a encore faim et vise une place au Masters (13 au 20 novembre à Turin).

« Je ne me lasse jamais de gagner. Chaque fois que je le fais, c’est comme si c’était la première fois. C’était une semaine très exci­tante et j’ai l’im­pres­sion d’avoir joué à un très bon niveau. Ce n’est jamais facile d’ar­river dans un tournoi en tant que tête de série et surtout tête de série numéro un, mais d’avoir pu gérer cela me donne une énorme confiance pour le reste de la saison », a déclaré FAA qui enchaîne à Anvers cette semaine.