Voir sur le circuit prin­cipal deux joueurs fran­çais en finale la même semaine, c’est rare. Et encore plus lorsque l’écart d’âge entre les deux joueurs est aussi important.

Et alors que Gaël Monfils affron­tera Pavel Kotov ce dimanche à 15h et que Arthur Fils, tombeur de Stefanos Tsitsipas samedi, va défier Alexander Bublik à 16h30, Jeu, Set et Maths explique pour­quoi les deux joueurs ont déjà marqué l’histoire.

Tandis que Gaël Monfils est devenu à Stockholm le fina­liste le plus âgé de l’his­toire du tournoi, la relève, Arthur Fils, est lui devenu à Anvers le fina­liste le plus jeune de l’his­toire du tournoi.

🇫🇷 A 37 ans et 50 jours, Gaël Monfils est devenu le fina­liste le plus ÂGÉ de l’his­toire du tournoi de Stockholm.



🇫🇷 A 19 ans et 131 jours, Arthur Fils est devenu le fina­liste le plus JEUNE de l’his­toire du tournoi d’Anvers.



L’histoire s’écrit en bleu blanc rouge cette semaine ! pic.twitter.com/SYxH00eK4U — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 21, 2023

Une semaine savou­reuse pour le tennis fran­çais… qui pour­rait même devenir magni­fique ce dimanche après‐midi.