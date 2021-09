Stupeur. Jérémy Chardy suspend sa raison en raison d’une mauvaise réac­tion au vaccin Pfizer contre la Covid‐19. Depuis son quart de finale à Tokyo, le Français a perdu d’en­trée aux quali­fi­ca­tions de Cincinnati, et au 1er tour de l’US Open. Rien ne va plus depuis la piqure puis­qu’il ressent de violentes douleurs à chaque effort physique.

« Depuis que je me suis fais vacciner (entre les Jeux olym­piques et l’US Open, ndlr), j’ai un problème, j’en­chaîne les galères. Je ne peux plus m’en­traîner, je ne peux plus jouer. C’est frus­trant parce que j’ai très bien commencé l’année, je jouais très bien. Et puis je suis allé aux Jeux, où je me sentais très bien aussi. Et main­te­nant, ma saison est à l’arrêt et je ne sais pas quand je vais reprendre. C’est frus­trant surtout qu’il ne me reste pas dix ans à jouer (…) Du coup, main­te­nant je regrette d’avoir fait le vaccin, mais je ne pouvais pas savoir », a annoncé Jérémy Chardy à l’AFP.

Le Palois, auteur d’une saison remar­quable jusqu’ici, se pose des ques­tions : « Le problème, c’est qu’on n’a pas de recul sur le vaccin. Il y a des personnes qui ont eu des choses simi­laires, mais les durées ont été vrai­ment différentes. »