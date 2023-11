La saison est presque terminée et Alexander Bublik peut être fier : il est à nouveau sur la plus haute marche du podium en ce qui concernent les double fautes.

Il améliore même son score de l’an dernier puis­qu’il passe de 363 doubles fautes à… 364.

Plus éton­nant, c’est Daniil Medvedev qui se classe deuxième avec 314. Il faut dire que le Russe prend de plus en plus souvent beau­coup de risques sur sa seconde balle.

Même si ce record est anec­do­tique, il ne doit pas ternir la belle saison du Kazakh qui se classe au 32e rang mondial avec un bilan de 24 victoires pour 28 défaites grâce notam­ment à ses deux titres décro­chés sur l’ATP 500 de Halle et l’ATP 250 d’Anvers.