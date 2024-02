Benoît Maylin ne s’est pas fait que des amis avec sa récente décla­ra­tion concer­nant Carlos Alcaraz. En effet, d’après le jour­na­liste fran­çais, l’Espagnol « est en totale construc­tion, très en retard par rapport à Jannik Sinner ».

Et même si Maylin parlait évidem­ment plus de construc­tion de jeu que de palmarès, cet avis tranché et assez maladroit n’a pas manqué de faire réagir sur la toile, dont le Tricolore et actuel 145e joueur mondial, Corentin Moutet.

1 grand chelem de plus et 2 ans de moins alcaraz que sinner

Très en retard effec­ti­ve­ment https://t.co/cVvWBTnpCz — Corentin Moutet (@moutet99) February 13, 2024

« Alcaraz a un Grand Chelem de plus et deux ans de moins que Sinner. Il est effec­ti­ve­ment très en retard », a écrit ironi­que­ment Moutet en réponse aux propos de Benoît Maylin.