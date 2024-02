Jannik Sinner n’est mani­fes­te­ment pas du genre à se laisser distraire, même après un premier sacre en Grand Chelem.

Interrogé le site néer­lan­dais Nos, en marge de l’ATP 500 de Rotterdam sur lequel il est tête de série numéro 1 et affron­tera le local Botic Van De Zandschulp pour son entrée en lice ce mercredi, l’Italien a déclaré qu’il avait dû refuser un tas de solli­ci­ta­tions après sa victoire à l’Open d’Australie.

« Après mon titre à l’Open d’Australie, j’ai dit non à beau­coup de choses parce que la prio­rité était de reprendre l’en­traî­ne­ment. J’ai pris quelques jours de repos et je me suis remis à l’en­traî­ne­ment. C’est la chose la plus impor­tante », a déclaré le 4e joueur mondial, toujours aussi calme et déterminé.