Généralement quali­fiée d’ex­hi­bi­tion par les fans et obser­va­teurs en raison de ses règles très parti­cu­lières, l’Ultimate Tennis Showdown (UTS) est selon son créa­teur, Patrick Mouratoglou, une compé­ti­tion à part entière.

Interrogé par Tennis Majors à l’issue de l’étape d’Oslo remportée par Andrey Rublev, l’ex‐entraîneur de Simona Halep a estimé que les parti­ci­pants étaient avant tout motivés par l’envie de triompher.

« Nous ne sommes pas une exhi­bi­tion. Je sais qu’il faudra du temps pour que les gens comprennent. Nous ne sommes pas pressés. Nous avons le temps. Le temps travaille pour nous. Les gens compren­dront donc qu’il ne s’agit pas d’une exhi­bi­tion, ni d’une compé­ti­tion unique­ment basée sur l’argent. Les joueurs n’ont pas de prize money pour venir, comme c’est parfois le cas dans les compé­ti­tions. Nous ne payons pas les joueurs pour qu’ils viennent, ils viennent et gagnent selon leurs perfor­mances. Je peux donc vous dire qu’ils veulent vrai­ment gagner et que c’est une compé­ti­tion, il y a un gagnant. Il y a un clas­se­ment mondial. Et il y a un cham­pion du monde à la fin de la saison. »